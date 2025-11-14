Muazzez Abacı'nın cenaze programı netleşti

Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi Muazzez Abacı, tedavi gördüğü ABD'de yaşamını yitirmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın devreye girmesiyle Türkiye'ye getirilecek olan Abacı için düzenlenecek veda programında tarih ve saat değişikliğine gidildi. AKM'deki törenin 16 Kasım Pazar günü saat 12.00'de yapılacağı açıklandı.

VEDA PROGRAMINDA GÜNCELLEME YAPILDI

Türk sanat müziğinin efsane isimlerinden Muazzez Abacı, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Amerika Birleşik Devletleri'nde hayatını kaybetmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, sanatçının cenazesinin Türkiye'ye nakli için süreci üstlenmişti. Hazırlıkları devam eden veda programında yapılan son düzenlemeyle İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilecek törenin tarih ve saati güncellendi. Buna göre Abacı için düzenlenecek veda töreni 16 Kasım Pazar günü saat 12.00'de yapılacak.

Sanatçı için İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek törenlerin güncel programı da açıklandı. Buna göre, Muazzez Abacı için düzenlenecek veda töreni 16 Kasım Pazar günü saat 12.00'de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak. Ardından cenaze, 17 Kasım Pazartesi günü öğle namazına müteakip Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacak namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilecek.