Mosso sesi ve tarzıyla beğeni topladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahne alan Melek unutulmaz bir gece yaşatırken, yeşil renkli elbisesi ise dikkat çekti.

Yaz turizmin göz bebeği Bodrum'da ünlü isimler sahne almaya devam ediyor. Önceki gece Yalıkavak Günay Restoran'da sahne alan Melek Mosso sesi, tarzı ve performansıyla beğeni topladı. Yaklaşık 2 saat sahne alan Mosso hareketli parçalarıyla izleyenleri bir dakika bile yerine oturtmazken, duygusal şarkılar ile zaman zaman hüzünlendirdi. Hareketli parçalarda Mosso'nun dans performansı mest etti. Güzelliği ile dikkat çeken Mosso, yeşil elbisesi ile kendini hayran bıraktı. - MUĞLA