Mohammed Alsaloussi... ŞEYMA'NIN ESKİSİ SERENAY'A TAKTI!

Acun Ilıcalı ile evliliğinden Melisa adında bir kızı olan 31 yaşındaki Şeyma Subaşı, ikinci kez gelin olmak için hazırlık yapıyordu. Ancak kötü haber geldi.

Şeyma Subaşı, 1.5 yıldır birlikte olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan ilişkisinin bittiğini geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"SAYGI ÇERÇEVESİNDE YOLLARIMIZI AYIRDIK"

Şeyma Subaşı, ilişkisinin sona erdiğini şu sözlerle duyurdu:

"Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1.5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi, karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık.

Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık

. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum."

"SİZİN İÇİN DAHA FAZLASINI İSTEYEN BİRİNİ BULUN"

Sürpriz ayrılık sonrası sessizliğini koruyan Mohammed Alsaloussi, sosyal medyadan imalı bir göndermede bulundu.

Alsaloussi yaptığı paylaşımda, "Sizden daha fazlasını değil, sizin için daha fazlasını isteyen birini bulun.

O zamana kadar herkesten önce ben varım" ifadelerini kullandı.

SERENAY SARIKAYA'NIN FOTOĞRAFINA OLAY YORUM

Bütün bunların ardından Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi, oyuncu Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarını beğendi.

Ardından Serenay Sarıkaya'nın 33 hafta önce koyduğu fotoğrafı bulup altına, "Harika parça" yorumunu yaptı.

Mohammed Alsaloussi'den bu hamlesi 'yok artık' dedirtti.

Magazinkolik / Magazin