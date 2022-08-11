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Modaya bir ödül daha

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Modaya bir ödül daha

Geçtiğimiz gün Mood ödülleri çerçevesinde gerçekleştirilen gecede ödül törenlerine bir yenisi eklendi.

Geçtiğimiz gün Mood ödülleri çerçevesinde gerçekleştirilen gecede ödül törenlerine bir yenisi eklendi. Bu çerçevede ödül alan ve alanında başaralı kişilerden herhangi bir ücret talep edilmedi.

Her yıl tekrarlanan ve bu yıl 10'cusu düzenlenen Mood ödülleri, jürilerin seçiminin arından sahiplerine kavuştu. Bu yıl verilen ödüller çerçevesinde her sene düzenlenen ödül gecelerine bir yenisi eklemdi. Düzenlenen gecede ödül verilen ve alanında başarılı olan kişilerden ödül ücreti alınmadı. Geceye Sanat, spor, medya ve daha birçok daldan kişiye ödül verildi.

Genç yaşta moda tasarımcılığına adım atan ve alanında başarılı olup Mood ödüllerine layık görülen Serena Torosoğlu: "Ben moda tasarımcısıyım. Bu akşam Mood ödülleri çerçevesinde yılın en iyi moda tasarımcısı ödülünü aldım. Çok mutluyum" dedi. - İSTANBUL

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