Modacı Faruk Karataş, Moda Sektöründeki Sorunları Anlattı

Modacı Faruk Karataş, Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan 'Haber Bahane' Programı'nda sektöre ilişkin açıklamalarda bulundu. Karataş, tasarımları ve kesimi kendisine ait olan kıyafetlere başkasının etiketlerinin koyulmasının en büyük sorun olduğunu belirtti.

Modacı Faruk Karataş, Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan "Haber Bahane" Programı'nda Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtladı. Sektöre ilişkin açıklamalarda bulunan Karataş, bir sitemde bulundu. Terzi olduğunu söyleyen bazı modacıların gerçek terzileri kullanarak kazanç sağladığını söyleyen Karataş, "En çok üzüldüğüm nokta, tasarımı ve kesimi bana ait kıyafetlere başkasının etiketlerinin koyulması" dedi.

"BİZİM MESLEĞİN EN BÜYÜK SORUNU BU"

Tezgahtar olup da bir noktadan sonra "Ben modacıyım" diyerek ortaya çıkan insanların olduğunu söyleyen Karataş, "Bizim en büyük sorunumuz bu. Portföy hırsızlığı var. Sanatkarın değerini düşüyor. Sanatkar hak ettiğini kazanamıyor. Kendilerini terzi olarak lanse edip başka terzilerin kapısını çalarak para kazanıyorlar. İşten anlamıyorlar ama işin şovunu çok güzel yaptıkları için bir şeyler elde ediyorlar. Oturup dik deseniz kesinlikle bir bilgileri yok. Bizim mesleğimizin en büyük sorunu bu." dedi.

"VİRÜS GİBİ ARAMIZA YAYILDILAR"

Gökay Kalaycıoğlu'nun "Başkalarının tasarımlarını hiç diktiniz mi?" sorusuna da yanıt veren Karataş, "Diktim ama mecbur kaldım. Neden mecbur kaldım? Virüs gibi aramıza yayıldılar. Piyasayı ele geçirmişler" ifadelerini kullandı.

"EN ÇOK ÜZÜLDÜĞÜM NOKTA"

Kalaycıoğlu'nun "Bu durum ağrınıza gitmiyor mu?" diye sorması üzerine Karataş, "Bizim en büyük sorunumuz bu malesef. En çok üzüldüğüm nokta, tasarımı ve kesimi bana ait kıyafetlere başkasının etiketlerinin koyulması. Zamanında bana ilk geldiklerinde ben şu cümleyi kullandım: 'Bu meslekten anlamayanlarla ben çalışmam.' Ama bizim meslektaşlarımız bunlara yol verdi. Bu nedenle geçmişte bende yaptım. İş yapmak aslanın kuyruğuna kadar indi bu arkadaşlarımız sayesinde. Piyasada inanılmayacak kadar fazla var" yanıtını verdi.