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Modacı Emrullah Köroğlu, tarihi Sultan Sarnıç'ta yapılan defileye katılarak, bir birinden şık tasarımlarıyla defileye damga vurdu.

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Modacı Emrullah Köroğlu, tarihi Sultan Sarnıç'ta yapılan defileye katılarak, bir birinden şık tasarımlarıyla defileye damga vurdu.

Euroasia Fashion Show'da defileye çıkan Emrullah Köroğlu, farklı tasarımlarıyla seyirciyi adeta kendine hayran bıraktı.

Emrullah Köroğlu, "İlerleyen zamanlarda daha güzel tasarımlar göreceksiniz" diyerek tasarımlarına "Renkli Hayaller Koleksiyon'u" adını verdi. Moda sektörüne yeni girmesine rağmen, kısa bir zaman içerisinde çok iyi bir konuma gelmeyi başardı .Hedefine adım adım ilerleyen modacı Emrullah Köroğlu, "Bu sektörde adımı başarıya götürecek her kesime hitap edecek tasarımlarımla göz kamaştırmaya devam edeceğim" dedi.

Modacı Emrullah Köroğlu, tarihi Sultan Sarnıç'ta yapılan defileye katılarak, bir birinden şık tasarımlarıyla defileye damga vurdu.

Modacı Emrullah Köroğlu, tarihi Sultan Sarnıç'ta yapılan defileye katılarak, bir birinden şık tasarımlarıyla defileye damga vurdu.

Modacı Emrullah Köroğlu, tarihi Sultan Sarnıç'ta yapılan defileye katılarak, bir birinden şık tasarımlarıyla defileye damga vurdu.

Haberler.com / Yavuz Selvi - Magazin

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