Modacı Andıç 'Kumaş tercihi önemli'

Moda alanında yaptığı tasarımlar ile şimdiye kadar moda dünyasında dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Cafer Andıç, pek çok ödül ile bu başarısını taçlandırdı. Moda konusunda kumaş tercihinin de çok önemli olduğunu belirten Andıç, hangi kumaşların tercih edilmesi gerektiği konusunda bilgi verdi.

Ünlü modacı Cafer Andıç, bu sektörde başarılı olmanın en önemli etkenlerinden birinin kumaş tercihi olduğunu belirterek, "Moda konusunda her zaman kumaş benim için ön planda oldu. Çünkü iyi bir kumaş tasarımın kalitesini belli eden en önemli etmendir. Türkiye'de üretilen kumaşların dünyada çok daha iyi yerlere geleceğine de inanıyorum" dedi.

Dünya çapında ses getiriyor

Cafer Andıç düzenlediği defileler sayesinde de dünya çapında ses getirmeyi başarıyor. Yakın zamanda planladığı ünlü mankenlerin katılacağı defile ile önemli bir organizasyona imza atmayı amaçlayan Andıç, bu sayede salgın yüzünden uzun bir süredir ara verilen moda dünyasına da önemli bir dönüş yapmayı hedefliyor. Tasarımların ve şık kumaşların bir araya gelerek özel görünümler oluşturacağı defile için Andıç "Halihazırda pek çok ünlü isme kumaş ve tasarım konularında destek veriyorum. Özellikle yurt dışındaki tasarımcılar için de önemli destekler sunuyorum. Yakında gerçekleşecek defile ile dikkatleri bir kez daha Türkiye'ye çekmiş olacağız" diye konuştu. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Magazin