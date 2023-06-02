Miss Mediterranean Güzellik Yarışması'nın 12 yarışmacısı, final gününe hazırlanıyor. Aralarında doktor adayı ve sosyal medya fenomenlerinin de olduğu güzellerin hedefi ise sinema ve dizi film sektöründe oyuncu olmak.

Miss Mediterranean Güzellik Yarışması'nın 12 yarışmacısı, final gününe hazırlanıyor. Aralarında doktor adayı ve sosyal medya fenomenlerinin de olduğu güzellerin hedefi ise sinema ve dizi film sektöründe oyuncu olmak.

Miss Mediterranean Güzellik Yarışması'nın bu yıl 22'ncisi düzenleniyor. Tanıtım Production tarafından düzenlenecek yarışmanın organizatörü Ali Bulut ve yarışma ana sponsoru AY-ÇA Estetik yönetimi, 12 kraliçe adayıyla Fener Restoran'da bir araya geldi. Organizatör Ali Bulut, bu yıl gerçekleştirecekleri Miss Mediterranean Güzellik Yarışması'nın hazırlıklarına ekim ayında başladıklarını belirtti.

Amatör ruhla başladıkları yarışmanın bugün geldiği noktada mutluluk ve gurur verdiğini aktaran Bulut, 'Afetler nedeniyle bu yıl çok fazla tanıtım yapmadık, buna rağmen ilgi oldukça iyi. Eğitim kampındayız sonrasında da provalar olacak. Yarışmacılara moral olsun diye etkinliklerimiz olacak" dedi. Ali Bulut, hızlandırılmış bir çalışmayla finalistlere zerafet, yürüyüş, dans, modellik, drama ve koreografi eğitimi vereceklerini, finalistlerin kamp sonunda model standartlarına ulaşacağını dile getirdi. Bulut, eğitim kampı içerisinde finalistlere moral amaçlı günübirlik geziler düzenleyeceklerini de açıkladı.

Yarışma sonunda kraliçe adaylarının ileride sinema ve dizi film sektöründe yer alacaklar olduğunu belirten Bulut, "Yolu Miss Mediterranean Güzellik Yarışması'ndan geçen birçok isim bugünlerde dizi ve sinema sektöründe adından söz ettiriyor" dedi. DOKTOR ADAYI DA YARIŞMADA Yarışmaya katılan 12 güzel arasında eğitim hayatlarıyla ön plana çıkanlar da var. Naile İmge Uskun (23) da onlardan biri. İzmir'de Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan Uskun, iddialı isimlerden. Hayalinin hem tıp fakültesinde okumak hem de oyunculuk olduğunu söyleyen Uskun, 'Her zaman hayalimi gerçekleştirmek için çalıştım. Bu yarışma benim hayatımın dönüm noktalarından biri olabilir. Buranın enerjisi beni çok mutlu ediyor" diye konuştu. Bir başka kraliçe adayı İlsu Demirci ise Akdeniz Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı öğrencisi. Herkes kadar kendisinin de iddialı olduğunu aktaran Demirci, ailesinden destek aldığını ve bu konuda çok mutlu olduğunu ifade etti.

20 yaşındaki Gamze Acet de hem oyunculuk yapıyor hem sosyal medya fenomeni. Sosyal medya hesaplarında 5 milyondan fazla takipçisi olduğunu belirten Acet, takipçileriyle sık sık yarışmanın kamp günlerini paylaştığını söyledi. Takipçilerinden ve ailesinden destek aldığını da belirten Acet, 'Herkes merak ediyor. Güzel bir kitlem var. Onlarla sürekli gelişmeleri paylaşıyorum" diye konuştu.

12 güzelin final için boy göstereceği 22'nci Miss Mediterranean Güzellik Yarışması 11 Haziran Pazar günü SKY Busines Hotel'de final yapacak.