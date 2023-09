Miss Aura International Güzellik Yarışması'nda 43 ülkenin adayları kampa girdi

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen Miss Aura International Güzellik Yarışması'nda kraliçe tacını takmak isteyen 43 ülkeden adaylar kampa girdi. Kemer'de bu yıl 17'ncisi düzenlenecek 'Miss Aura International' için 43 ülkenin kraliçe adayı, Beldibi Mahallesi'nde bulunan Rixos Sungate Otel'de 29 Eylül'de yapılacak final gecesine kadar kampa girdi. Adaylar kamp süresince yat turu, rafting, The Land of Legends, Kaleiçi gibi bölgeleri gezecek. Adaylar ilk günkü tanıtım organizasyonunda birbirinden farklı ve rengarenk yöresel kıyafetler giydi. İngiltere adına yarışmaya katılan Bria Lawrence'ın gazete kağıtlarından yapılan kıyafeti ilgi çekti.

'BURAYA TACI KAZANMAK İÇİN GELDİM'

Yarışmaya İran adına katılan Mahrou Ahmadi, "Buraya her ülkenin en güzelleri geldi. Biz de yakın ve samimi bir ortamda onlarla arkadaşlıklar kurduk. Gerçekten her şey çok güzel. Ben de tabii ki buraya tacı kazanmak için geldim. Bunun için de elimden geleni yapacağım. Burada yakın arkadaşlıklar kazanıyoruz ama bunun yanından Türkiye'nin güzelliklerine de şahit oluyoruz. Gerçekten Türkiye çok güzel ve hepimiz beğendik. Ailemizle ve arkadaşlarımızla geleceğiz" diye konuştu.

'HER ŞEY UKRAYNA İÇİN OLACAK'

Ukrayna adına yarışmaya katılan, ülkesinde modellik yapan ve aynı zamanda üniversite öğrencisi olan Polina Hnylusha, "Burada olduğum için mutluyum. Bu benim için önemli çünkü her şey Ukrayna için olacak ve çok güzel olacak" dedi.

'DÜNYANIN KRALİÇE ADAYLARI BURADA'

Ülkesi Rusya'da 4 yıldır modellik yapan ve aynı zamanda üniversite okuyan Anna Atamanova, "Yarışmada elbette kraliçe olmak istiyorum tüm katılan ülkelerin güzelleri gibi. Çünkü burada tüm dünyanın kraliçe adayları bulunuyor" diye konuştu.

GAZETE KAĞITLARINDAN YAPILAN KIYFAET GİYDİ

İngiltere adına katılan Bria Lawrence, yarışmanın ilk günü ulusal kostümlerle çıkılan tanıtım gününe gazete sayfalarından hazırlanan elbisesi ile çıktı. Elbiseyi yakın arkadaş olan moda tasarımcısı Chenay Johnson tarafından 10 günde 45 gazete kullanılarak yapıldığını söyleyen Lawrence, kıyafette İngiltere'nin ulusal gazete sayfalarını kullandıklarını belirtti. Lawrence, "Biz buradaki kostüm ile bir mesaj vermek istedik. Hedefimiz ise geri dönüşüm malzemelerine dikkati çekmekti" dedi.

'HEPSİ ÇOK GÜZELLER VE AKILLILAR'

Kraliçe adayları ile birlikte gelen 2022 Kraliçesi Endonezyalı Riskyana Hidayat, "Burada olduğum için çok mutluyum. Buraya gelip tüm güzellerle tanıştığım için mutluyum. Hepsi çok güzeller ve akıllılar. Geçen yıl kazandığım kraliçe tacının ardından ülkemde birçok etkinliğe ve açılışlara katıldım. Elbette şu anda da yeni kraliçeyi bekliyorum. Umarım seçilen kişi iyi bir isim olur. Burada olmaktan dolayı çok bir kez daha belirtmek istiyorum ki çok mutluyum. Arkadaşlarımız için çok çalışıyoruz final günü için" diye konuştu.

'ÇOK İLGİNÇ VE GÜZEL PROGRAMLARIMIZ VAR'

2018 kraliçesi, yarışmanın müdürü ve koreografisinden sorumlu olan Kamila Hüseyinova da şöyle dedi:

"Dünyanın 43 ülkesinden güzelimiz bulunmakta. Çok ilginç ve güzel programlarımız var. Onlarla birlikte yat turuna gideceğiz, The Land of Legends, Antalya'nın tarihi yerlerini gezeceğiz. 29 Eylül'de de finalimiz olacak. Türkiye'ye de teşekkür ederiz her yıl bizleri burada ağırladıkları için." (DHA)