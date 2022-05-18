Minelli İstanbul'a Hayran Kaldı - Haberler

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Minelli İstanbul'a Hayran Kaldı

Snob Magazin - Magazin
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Minelli İstanbul'a Hayran Kaldı

Rumen şarkıcı Minelli geçtiğimiz akşam Kuruçeşme Oligark'ta görüntülendi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, Türkiye'ye daha önceden gelip tatil yaptığını söyledi. İstanbul'u çok sevdiğini ifade eden şarkıcı, türk yemeklerini de çok sevdiğini sözlerine ekledi.

Lahmacun, döner, iskender ve kebaba aşık olduğunu anlattı. Rampampam şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Minelli son teklisi 'MMM' in de Türkiye'de çok sevileceğini söyledi. Türkiye'yi sevmesinin sebebini ise yakın arkadaşı şarkıcı İnna sayesinde olduğunu belirten Minelli, önümüzdeki hafta Antalya'da sahne alacağını ve bir süre tatil yapacağını açıkladı.

Snob Magazin / Magazin

İstanbul, Türkiye, Türk, Magazin, Haberler

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