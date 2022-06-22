Milyonluk Yatta Sürpriz Doğum Günü Kutlaması - Haberler

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Milyonluk Yatta Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Snob Magazin - Magazin
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Milyonluk Yatta Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Oyuncu Ayşegül Coşkun, yeni yaşını sürpriz bir şekilde organize edilen süper lüks yatta kutladı. İşte detaylar...

İran'da gösterdiği başarılı performanslarla adından son dönemde söz ettiren Ayşegül Coşkun, 37'nci yaşına eşi Rıza Orman'ın organize ettiği sürpriz partiyle girdi.

Yacht İstanbul'un oyuncunun doğum günü için özel olarak getirilen paha biçilmez yatta kutlanılan doğum gününe İran ve Türk sanat ve ticaret hayatından önemli isimler katıldı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar İstanbul boğazının güzelliklerinde süren parti sonunda Coşkun, eşiyle beraber doğum günü pastasını üfledi.

Yeni sezonda bir dizi ve bir sinema filmiyle Türkiye'de seyirciyle buluşacak olan Ayşegül Coşkun, yakın zamanda yeni single çalışmasıyla kulakların pasını da silecek.

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