Milletvekili Kaya'dan şarkıcı Gülşen'e tepki: "Hadsizlik, olmayan boyunu aşmaktır" Magazin Haberleri AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere yönelik sözlerine tepki göstererek, "Hadsizlik, olmayan boyunu aşmaktır" dedi. AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere yönelik sözlerine tepki göstererek, "Hadsizlik, olmayan boyunu aşmaktır" dedi. AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, yaptığı açıklamada, "İmam hatipli değilim. Sözde sanatçı Gülşen'in; bir kitleyi hedef göstererek sapık olarak nitelemesi olsa olsa hadsizliktir, densizliktir, olmayan boyunu aşmaktır." dedi. (İlkay Sever - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin Milletvekili AK Parti Gülşen Çorum Magazin Güncel Haberler

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