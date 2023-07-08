MFÖ Üyesi Özkan Uğur Hayatını Kaybetti

Özkan Uğur'un ölümünü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Koca yaptığı açıklamada, 'Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum' dedi. 69 yaşında ölen Özkan Uğur üç kez lenf kanserini yenmiş ancak hastalığı nüksetmişti. Uğur bir süredir İstanbul'daki özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi görüyordu.