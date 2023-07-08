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MFÖ Üyesi Özkan Uğur Hayatını Kaybetti

MFÖ Üyesi Özkan Uğur Hayatını Kaybetti

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Özkan Uğur'un ölümü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyuruldu. Uğur, İstanbul'daki özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi görüyordu.

MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur hayatını kaybetti.<Özkan Uğur'un ölümü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Koca yaptığı açıklamada, "Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi. Uğur bir süredir İstanbul'daki özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi görüyordu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin

Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Özkan Uğur İstanbul Magazin Haberler

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