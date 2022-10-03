MFÖ İLE ZAMANSIZ ŞARKILAR ÜÇÜNCÜ KEZ KURUÇEŞME'DE!

Yoğun istek üzerine üçüncü kez Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşan MFÖ, hafızalara kazınan bir konsere daha imza attı.

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi önceki akşam müziğin efsanesi MFÖ grubunu ağırladı.

Dinleyicisiyle boğazın ışıltılı görüntüsü altında buluşan ünlü sanatçılar, dillere pelesenk olan klasikleriyle hayranlarına eşsiz bir müzik ziyafeti sundular.

"SİZ OLMADAN MFÖ OLMUYOR"

Yoğun istek üzerine üçüncü kez Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşan MFÖ, hafızalara kazınan bir konsere daha imza attı.

'Mazeretim Var' şarkısıyla açılışı yapan MFÖ, ilk dakikalarda müthiş enerjisini dinleyicilerine geçirdi.

Müzikseverlere "Bugün sizlerle birlikte güzel bir koro oluşturacağız. Sahneden çok iyi görünüyorsunuz.

Bir yanda boğaz ve gemiler bir yanda ise siz…" sözleriyle seslenen MFÖ, alkış yağmuruna tutuldu.

Dillere destan şarkılarını eşsiz performanslarıyla sahneye taşıyan efsane grup, seyircilerini bir kez daha mest etti.

'Ah Bu Ben', 'Psikopat', 'Yaşın 19' gibi geçmişten bu yana müzikseverlerin unutamadığı şarkıları, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde yankılandı.

Ünlü sanatçılar, "Biz seyirciyle birlikte şarkı söylemeye alışık olduğumuz için siz olmadan MFÖ olmuyor!" diyerek 'Umudum Var' parçasını sevenlerine ithafen söyledi.

MFÖ'DEN MÜZİKSEVERLERE YILDIZLI ON

MFÖ, klasikleşen ses oyunu ile konserini şova dönüştürdü. Seyircilerini davet ettikleri oyun ile ortaya eğlenceli anlar çıktı.

Hayranlarının performansları MFÖ'den tam not aldı.

MFÖ İLE ZAMANSIZ ŞARKILAR

MFÖ hayranları, kimi zaman şarkıların enerjisiyle yerinde duramadı kimi zaman ise bir aşk şiirine benzeyen parçaların melodisiyle duygu dolu anlar yaşadı.

Ara ara telefonlarının ışıklarını açarak tüm konser alanını aydınlatan müzikseverler, Paraf Kuruçeşme Açıkhava'da görsel bir şölen yaşattı.

Konserin sonunda 'Ele Güne Karşı' şarkısını MFÖ'nün ricası üzerine seyirciler seslendirdi.

Efsanevi grubun coşkusuyla daha da hareketlenen müzikseverler, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde unutamayacakları bir gece yaşadı.