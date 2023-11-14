Metin Uca Yoğun Bakımdan İyileşiyor

Başarılı televizyon yapımcısı Metin Uca, geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Uca, normal odaya alındıktan sonra sevenlerine seslendi ve hızla iyileştiğini belirtti.

Başarılı televizyon yapımcısı Metin Uca, geçtiğimiz gün Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken fenalaşınca kaza yapmış ve kaldırıldığı hastanede boyun şah damarının tıkalı olduğu anlaşılınca apar topar ameliyat olmuştu.

Günlerdir yoğun bakımda tedavi gören Metin Uca, normal odaya alınınca sevenlerine seslendi.

"EN KISA ZAMANDA BERABER OLACAĞIZ"

Instagram hesabından paylaşım yaparak son durumundan bahseden Metin Uca, "Merhaba… Hızla iyileşiyorum. Bu tabii eski bir fotoğraf. En kısa zamanda beraber olacağız, doğum günümü birlikte sahnede kutlayacağız.

Güzel doğum günü mesajlarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkürler. Sonsuz sevgimle" ifadelerini kullandı.