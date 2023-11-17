Metin Uca, İstanbul Havalimanında Gözaltına Alındı

Kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve tiyatro eğitimleri alan Metin Uca, İstanbul havalimanında 'Halkı kin ve düşmanlığa sevk etme' suçundan gözaltına alındı.

Kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve tiyatro eğitimleri alan Uca, 1987 yılında kazandığı Anadolu Ajansı sınavıyla muhabirliğe başladı. 1989 yılında TRT'ye geçen Metin Uca, daha sonra Kanal D, Show TV, Atv ve Star TV gibi kuruluşlarda muhabirlik, programcılık yaptı.

CHP içinde etkin olarak siyasetle uğraştı. 1999 yılından sonra "Günaydın Türkiye" adlı sabah haberleri programı ve 2002 yılında yayımlanmaya başlayan "Passaparola" adlı yarışmayla tanındı. Tek kişilik gösterilere de çıkan ve seslendirme çalışmaları yapan sanatçı, 2004 yılından bu yana bir kitap üzerinde çalışıyordu.

2010-2011 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Passaparola adlı programın sunuculuğunu yaptı. Yarışma 9 sene yayımlandı ve 740. bölümü ile ekranlara veda etti.

3 Şubat 2022 tarihinde, İstanbul havalimanında "Halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" suçundan gözaltına alındı.