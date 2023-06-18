METİN MİLLİ KİMDİR?

Metin Milli, 14 Şubat 1943 tarihinde Mardin'de doğmuştur. Babası Şakir Bey, annesi Ayşe Hanım'dır. Lise eğitimi bitene kadar Mardin'de kalan Metin Milli, Mardin Lisesinden 1961 yılında mezun olduktan sonra, üniversite için Mardin'den Ankara'ya gitti. Ankara Ticari ilimler Akademisinden mezun oldu, ayrıca Hukuk Fakültesi ve Ankara Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili Bölümünde eğitimine devam etti. Bu arada resim kurslarına ve atölyelerine katıldı.

Ankara Dil Tarih-Coğrafya Fakültesinde okurken TSK'da Deniz Kuvvetleri adına askeri öğretmen olmak için müracaat etti ancak babasının itirazı ile o iş yarım kaldı. Bir yandan da 1962 yılında Tandoğan Meydanındaki MKE binası arkasında '900 üncü Ordu Donatım Ana Depo Komutanlığı'nda işe başladı.

O yıllarda tanıştığı Bercis Hanımla evlendi. Bora adında bir oğlu oldu.

60'lı yıllarda Ankara'da Meydan Sahnesi, Başkent Tiyatrosu gibi birçok özel tiyatro salonunda amatör tiyatro oyuncusu olarak, 'Göç', 'Paydos', 'Karaların Mehmet' gibi birçok tiyatro oyununda rol aldı.

1964 yılında Sulama, Direnaj ve Barajlarda, Devlet Su İşleri adına fizibilite yapan bir firmada işe girdi. Askere gidene kadar burada kaldı, Mali ve İdari İşler Müdürlüğüne kadar yükseldi.

Bu arada Ankara'da Anafartalar Musiki Cemiyetine devam etti, uzun bir süre, solfej ve repertuar çalıştı.

1965 yılında Ankara'da üniversite talebesiyken ilk resim sergisini açtı. Henüz musiki yoktu hayatında. Karakalem ve füzen çalışmalarının akabinde yağlıboya figüratif resim çalışmalarını günümüze kadar sürdürdü. 2017 yılında 9. sergisini Ankara'da açtı ve 31 yağlı boya tablosu sergilendi. Üniversite yıllarında resimle birlikte tiyatro da hayatına girdi. Felsefe hocası ona tiyatroyu sevdiren kişi oldu.

1970 yılında askerliğini Personel Asteğmen olarak Ankara'da Asker Alma Dairesinde tamamladı.

Askerlik sonrası TPAO ve Shell adına sismik araştırma, petrol endüstrisinde özellikle sismik araştırma ve sondaj hizmetleri veren bir Amerikan firmasında Muhasebe Müdürü olarak 1971 yılında işe başladı. Kısa bir süre sonra Mali Müşavir, daha sonra da firmanın temsilcisi oldu. 1994 yılına kadar burada çalışmaya devam etti.

Bu arada Ankara'da Avni Anıl, Halil Soyuer, Selahattin Altınbaş, Ziya Taşkent, Güneri Tecer gibi isimlerle bir araya gelir, edebiyat, şiir, musiki, sanat konuşulurdu. Bu sohbetlerde tanıştığı Ankara Radyosu'ndan Ferit Sıdal'ın daveti ile 1975 yılında ilk defa TRT Ankara Radyosu'nda şarkı söyledi.

Metin Milli'nin tiyatro çalışmaları amatörden öte gitmedi, kara kalem çalışmaları maaşına ek oldu, yenilik peşinde koştuğu müzik anlayışı ile Altın Plak ve Kaset ödülleri kazandı.

1978 yılında klasik eserlerden oluşan bir LP yaptı.

Metin Milli, Çiçekler Yasta adlı parçasının yer aldığı Merhaba adlı albümü ile patlama yaptığı 1983 yılının flaş sanatçısı olmuştur.

En sevilen şarkıları "Seviyorum İşte, Vurgun, Çiçekler Yasta" adlı parçalarıdır. Metin Milli Türk müziğine o dönemlerde yeni bir tat katmış usta bir isimdir. Söylediği şarkılarla fark yaratan bir tarzı vardır. İlk albümünü "Metin Milli" adı olarak 1982 yılında çıkarmıştır.

Müziği pek çok meslektaşının aksine para kazanmak için değil zevk için yaptığını ifade eden Metin Milli, ticaretten kazandığını müziğe aktarmış ve bu yolda hiçbir masraftan kaçınmamıştır. Aranjör olarak kendisine uzun yıllar hizmet eden Metin Alkanlı ile birlikte Çiçekler Yasta, Şarkılara Sordum, Pişmanlık, Seviyorum İşte, Vurgun gibi birçok hit esere üstün yorumu ile imza atmıştır.

1982-1996 yılları arasında sırasıyla Kekeva, Yankı, Fono, Yavuz, Sembol, Sarp, Foneks Plak şirketleri hesabına toplam on adet albüm (LP-MC-CD) doldurmuş olup geçtiğimiz yıl içinde sanatçının bu albümlerinden derlenmiş eserlerinden oluşan Şarkılarım adlı toplama albümü CD formatında basılmıştır. Vurgun, Selçuk Tekay'ın, Metin Milli'ye özel bestelediği şarkıdır.

Eşi Rüya Milli 2002 yılında anevrizma rahatsızlığı sonucu yaşamını yitirmiştir. Metin Milli, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamaktadır.

Albümleri:

1982 - Metin Milli

1983 - Merhaba

1984 - Merhaba-2

1985 - Merhaba-3

1986 - Şelale

1988 - Seviyorum İşte

1989 - Benimle Evlenir misin

1990 - Vurgun

1991 - Aklım Çıkıyor

1996 - Metin Milli '96

2001 - Şarkılarım

"Müziği para kazanmak için değil, zevk için yaptığını" dile getiren Milli, resim ve tiyatroyla da ilgilendi.