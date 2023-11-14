Mesut, Şebnem'in geçmişini araştırıyor ve onun sırrını çözmek için çabalıyor. Ancak gizemli bir yabancıyla karşılaşması, Mesut'u karmaşık bir yola sürüklüyor. Şebnem ise Niyazi ve Melisa'nın ortaya çıkmasıyla başı dertte. Aysel ve Melisa, Şebnem'den kurtulmak için bir plan yapıyor. Ancak Şebnem'in güçlü ve zeki kişiliğiyle herkesle savaşmaya hazır olduğu görülüyor.

Mesut, Şebnem'in peşini bırakmıyor! İzmir'deki geçmişini araştıran, yolu eski okuluna düşen, Arzu'yla bile konuşan Mesut, bu sosyetik ve pırıltılı kadının sırrını çözmek üzere mi gerçekten?

Yoksa peşine takılıp İstanbul'a kadar gelen gizemli yabancı, Mesut'u bambaşka, karmaşık bir yola mı sokacak?

Şebnem'in ise derdi başından aşkın! Niyazi karşısına çıktığı günden beri, çok büyük fedakarlıklarla kurduğu bu şahane hayat resmen su sızdırıyor. Mesut korkusu, dernek başkanlığı, cemiyetteki yerini koruma telaşı derken başına yepyeni bir bela açılıyor: Melisa!

Onur'un eski sevgilisi olan Melisa yıllar sonra çıkageliyor. Hem de baya iddialı bir şekilde… Amacı ise çok belli: Uzun zaman önce Onur'u elinden alan Şebnem'den, onu geri almak.

Elbette ki arkası boş değil… Aysel, Şebnem'den kurtulma planları için düğmeye bastı. Melisa'yla sırt sırta operasyona başlıyorlar!

Ama Şebnem'in herkesle ve her şeyle savaşacak gücü var! Keskin zekası ve hiç düşmeyen dirayetiyle üstüne gelen herkesi püskürtmeye hazır!