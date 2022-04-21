Mesut Özil - Amine Gülşe... İKİNCİ BEBEK MÜJDESİ! - Haberler

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Mesut Özil - Amine Gülşe... İKİNCİ BEBEK MÜJDESİ!

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Mesut Özil - Amine Gülşe... İKİNCİ BEBEK MÜJDESİ!

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, tescilli güzel Amine Gülşe ile 2019 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerinden Eda adında bir kızları olan çiftten güzel haber geldi. "Beş çocuk sözümüz var" diyen Amine Gülşe'nin hamile olduğu öğrenildi.

Posta'da yer alan habere göre; Amine Gülşe ile Mesut Özil, şimdilerde ikinci kez bebek bekliyor.

Anne adayı Gülşe'nin üç aylık hamile olduğu konuşuluyor.

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