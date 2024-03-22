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Mesut Akusta ve Şafak Özbir'in evliliği anlaşmalı olarak sona erdi

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2016'da nikah masasına oturan, 2017'de de kızları Berfin Cano'yu kucaklarına alan oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir'in evliliği tek celsede bitti. Anlaşmalı olarak boşanan çiftin çocuğunun velayeti anneye verildi.

"BİR ADIM ÖTENDEYİM CANIM MESUT"

Boşanma haberlerinin ardından sessizliğini bozan Şafak Özbir, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Ne yazılır bilemiyorum… Evet okuduklarınız doğru! Mesut'la evlerimizi ayırmaya karar verdik evet… Ama hayatlarımız her zaman bir arada olucak…

Sevgimiz, saygımız anne-babalığımız hayatımızın sonuna kadar bakidir… Tüm birlikteliğimiz ve evlilik hayatımız boyunca olduğu gibi ve şimdi de ellerimiz her zaman birbirimizin omzunda olacak...

"Birbirimizi koruyup kollayıp destek olacağız ve en önemlisi dünyalar güzeli kızımıza çok mutlu birer anne-baba olacağız.

Seni çok sevdim ve bundan sonra da her zaman yanında, bir adım ötendeyim canım Mesut…"

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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