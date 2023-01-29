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Merve Özbey'den Bursa'da arabesk gecesi

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Merve Özbey'den Bursa'da arabesk gecesi

Ünlü şarkıcı Merve Özbey dün akşam Bursa'da sahne aldı.

Ünlü şarkıcı Merve Özbey dün akşam Bursa'da sahne aldı. Kendi şarkılarının yanı sıra ağırlıklı arabesk şarkılarına repertuarında yer veren Özbey, Bursalı dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Türk pop müziğinin sevilen ismi Merve Özbey, Bursa'da sahne aldı. Ağırlıklı olarak Arabesk konseptiyle sahne alan Özbey, Türk müziğinin unutulmayan şarkılarını Bursalı sevenleri için seslendirdi. Uzun bir aradan sonra dinleyicilerinin karşısına çıkan Özbey, Sempatik tavırları ve enerjisiyle dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşatan güzel şarkıcı, dinleyicilerini hem coşturdu hem de hüzünlendirdi.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Özbey'e hep bir ağızdan eşlik eden Bursalılar eğlence dolu bir hafta sonu yaşadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

Merve Özbey Bursa Magazin Haberler

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