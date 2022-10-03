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Merve Boluğur - Mert Aydın... EVLENDİLER!

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Merve Boluğur - Mert Aydın... EVLENDİLER!

Başarılı oyuncu ve şarkıcı Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın evlendi. Acemi Cadı dizisi ile ünlenen son zamanlarda ise müzik dünyasına adım atan Boluğur, mutluluğa 'evet' dedi.

Yaklaşık dört aydır aşk yaşayan Merve Boluğur ve Mert Aydın çifti bu akşam evlendi. Çiftin düğünü İstanbul'daki Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşti.

Boluğur, düğüne hazırlandığı anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Çiftin nikahını, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen kıydı.

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DAMADIN ARKADAŞLARINDAN ŞAKA!

Mert Aydın'ın 'evet' dediği anlarda ise arkadaşları Müslüm Gürses'in 'Son Pişmanlık Neye Yarar' şarkısını çaldı. O anlar herkesi gülümsetti.

SOYADINI GÜNCELLEDİ

Boluğur, nikahtan önce sosyal medya hesabından soyadını 'Aydın' olarak güncelledi.

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Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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