Merve Boluğur... 'ALAÇATI'YA LÜTFEN GELMEYİN!' - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Merve Boluğur... 'ALAÇATI'YA LÜTFEN GELMEYİN!'

Magazinkolik - Magazin
 - Güncelleme:
Merve Boluğur... 'ALAÇATI'YA LÜTFEN GELMEYİN!'

Zaman zaman verdiği cesur pozlarla çok konuşulan güzel oyuncu Merve Boluğur, yaz sezonunu açtı. Mayosunu giyip havuz başında poz veren Boluğur, paylaşımına "Sahil güvenlik" notunu yazdı.

Yıllar önce yayınlanan Acemi Cadı dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ve sonrasında çeşitli projelerde rol alan Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor.

CESUR MAYOSUYLA POZ VERDİ

3,7 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından sık sık takipçilerinden gelen sorular yanıtlayan Merve Boluğur, cesur pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor. Havaların ısınmasıyla yaz sezonunu açarak Alaçatı'ya giden oyuncu, string model siyah mayosuyla havuz başında poz verdi. Oyuncunun "Sahil güvenlik" yazarak dil emojisi koyduğu paylaşımına yorum ve beğeni yağmaya devam ediyor. Yaz sezonu açılmadan tatile giden oyuncu, vatandaşlara seslenerek "Alaçatı bomboş, sahibi gibiyim. Lütfen gelmeyin" demeyi de ihmal etmedi.

İşte Merve Boluğur'un tatilinden kareler...

Merve Boluğur... 'ALAÇATI'YA LÜTFEN GELMEYİN!'

Merve Boluğur... 'ALAÇATI'YA LÜTFEN GELMEYİN!'

Merve Boluğur... 'ALAÇATI'YA LÜTFEN GELMEYİN!'

Merve Boluğur... 'ALAÇATI'YA LÜTFEN GELMEYİN!'

Magazinkolik / Magazin

Magazinkolik, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title