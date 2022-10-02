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Merve Boluğur'dan Nikaha Saatler Kala Flaş Hamle

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Merve Boluğur'dan Nikaha Saatler Kala Flaş Hamle

Bu akşam müzisyen Mert Aydın ile nikah masasına oturacak olan Merve Boluğur imzayı atmadan sosyal medyada soy ismini değiştirdi.

Oyunculuğa ara vererek şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur, bir süredir DJ Mert Aydın ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisinden gelen evlilik teklifini kabul eden Boluğur, bu akşam dünyaevine girecek.

NİKAHI BEKLEMEDİ

Sosyal medya hesabından sevgilisine olan aşkını her fırsatta dile getiren ünlü oyuncunun son hareketi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Boluğur, sürekli "kocam" diye seslendiği sevgilisiyle nikah masasına oturmadan profiline eşinin soyadını ekledi.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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