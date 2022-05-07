Merve Aydın... TÜRKİYE'YE DÖNDÜ, AMELİYAT OLDU!

Survivor All Star 2022'de haftanın 2.dokunulmazlık oyununda, Nisa ile eşleşen Merve Aydın, parkurda yaptığı ters bir hareket sonrasında bir anda yere yığıldı ve 'Aşilim koptu' diye çığlıklar atmaya başladı.

İki takımdan da yarışmacılar Aydın'ın yanına koştu. Doktorların müdahalesi sırasında ise Merve'nin yanı sıra diğer yarışmacılar da gözyaşları içinde kaldı.

Merve acı içinde, ''Anne sana söz verdim!'' şeklinde sözler sarf etti.

Doktor Serhad Ömercikoğlu, Merve'ye, ''Aşilinde bir kopma var evet'' dedi ve yarışmacı tedavi için hastaneye kaldırıldı.

"O DURUMDA BİLE 'OYUNU KAZANIN' DEDİ"

Merve Aydın'ın takım arkadaşlarından Batuhan, çok derinden bir acı hissettiğini belirterek "O durumda bile bana 'Oyunu kazanın' dedi.

Ne oyunu! Gerçekten ağlamamak elde değil"ifadelerini kullandı.

"MERVE İÇİN SURVIVOR MACERASI SONA ERDİ"

Tüm bunların ardından ada konseyinde açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Kendisi ile uzun bir süre görüştüm.

Çok talihsiz bir olay yaşandı. Hiçbirimizin aklından geçmeyen bu sakatlık belasının yarışmacılara ne kadar darbeler vurabileceğini gösteren bir olay.

Merve'nin durumu ile ilgili bilgi vereceğim" dedi ve ekledi:

"Tarihi bir oyun, tarihi galibiyet. Kendisi ile uzun bir sürek konuşurken bir ağabeyi olarak ona bazı tavsiyelerde bulundum.

Gözyaşları ile başlayan konuşmada bıraktığım son nokta iyi bir nokta oldu.

Merve'nin yaşadığı ağır bir sakatlık. Canımızdan, sağlığımızdan daha değerlisi yok.

Bu sakatlıkların en olumlu tarafı 1-2 ay sonra sağlığa kavuşulabilmesi.

Sevgili Merve ile ilgili verebileceğim bilgi, Merve için Survivor macerası sona erdi.

Bunu tahmin ettiğinizi biliyorum ama 'Bir mucize var mı?' diye soruyorsanız böyle bir şey olmadı.

Devam etme şansının olmadığı net olarak gözüküyor."

MURAT CEYLAN ZİYARETE GİTTİ

Yarışmaya veda eden Merve Aydın'ı ilk olarak Survivor'ın sunucusu Murat Ceylan ziyaret etti.

Hastaneye geçmiş olsuna giden Ceylan paylaştığı fotoğrafın altına, "Büyük bir şansızlık, çok üzüldüm böyle bir veda olmamalıydı.

Emeğin ve tüm çaban için teşekkürler Merve'm! En hızlı şekilde iyileşmen dileğiyle" mesajını düştü.

İSTANBUL'A DÖNDÜ

Ardından Merve Aydın, Dominik'ten İstanbul'a geldi. Survivor hayatı bilen ünlü yarışmacıyı İstanbul Havalimanı'nda ailesi ve sevdikleri karşıladı.

Tekerlekli sandalye ile yolcu çıkış kapısına gelen Merve Aydın'ın oğlunu kucakladığı anlarda duygusal anlar yaşadığı görüldü.

TEZAHÜRATLAR EŞLİĞİNDE GELDİ

Merve Aydın'ı hayranları tezahüratlar eşliğinde karşıladı. Oğlu ve eşine sarıldığı sırada sevenlerinin alkışlarını alan Aydın gördüğü ilgi karşısında duygulandı.

Oğlu Barlas'ı öpmeye doyamayan Merve Aydın daha sonra eşine sarılarak hasret giderdi.

"BİR AMELİYAT OLUP GELECEĞİM"

Sabah saatlerinde sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Aydın, hasta yatağından takipçilerine seslendi.

Ünlü isim, "Herkese günaydın. Konuşulacak çok şey var ama ben bir ameliyat olup geleceğim.

Hepinizi çok seviyorum. Bana dua etmeyi unutmayın" ifadelerini kullandı.

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