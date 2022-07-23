Mertkan Erkan ve İdil'den "gelme" - Haberler

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Mertkan Erkan ve İdil'den "gelme"

Snob Magazin - Magazin
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Mertkan Erkan ve İdil'den "gelme"

Mertkan Erkan, son dönemlerin yükselişe geçen isimlerinden bir olan genç söz yazarı ve besteci, şimdi de yeni şarkısı " Gelme " ile yeni teklisini çıkarmaya hazırlanıyor.

Bu şarkıda ona yetenekli söz yazarı ve vokal İdil eşlik ediyor.?

Sevginin olumlu ve olumsuz yönlerini konu alan bu şarkı, sizleri uzun bir yolculuğa çıkaracak. Bir yandan sizi duygusal bir boşluğa sürüklerken bir yandan dance pop altyapısı ile sizi dans pistlerine sürükleyecek.

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