Mertkan Erkan ve İdil'den "gelme"

Bu şarkıda ona yetenekli söz yazarı ve vokal İdil eşlik ediyor.

Sevginin olumlu ve olumsuz yönlerini konu alan bu şarkı, sizleri uzun bir yolculuğa çıkaracak. Bir yandan sizi duygusal bir boşluğa sürüklerken bir yandan dance pop altyapısı ile sizi dans pistlerine sürükleyecek.

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