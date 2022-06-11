Mert Şuşut, Yeni Teklisi "Yaz Oldum"La Yaza Merhaba Diyor! - Haberler

İlk kez 2019'da Z Raporu grubuyla müzikseverlerin karşısına çıkan ve İstanbul'un önemli mekanlarındaki canlı performanslarıyla hafızalarda iz bırakan Mert Şuşut, pandemide yöneldiği solo kariyerinde yeni bir tekliye daha imza attı.

Sanatçının "Yaz Oldum" ismini verdiği teklisi, 9 Haziran'da tüm dijital platformlarda yerini aldı. Söz ve müziği kendisine ait olan parçanın vokallerinde sanatçıya, bu kez genç bir yetenek olan Julia Kütnaroğlu da eşlik etti. Düzenlemesini gitarlarıyla da şarkıya eşlik eden Yavuz Tuluay'ın yaptığı "Yaz Oldum", Batisfer Müzik stüdyolarında canlı olarak kaydedildi.

Yaz Oldum'u bir yeniden uyanış hikayesi olarak tanımlayan Şuşut, "Bu yıl kış çok uzun sürdü. İçimize çöken tüm o karanlığın, kasvetin dağılmasını çok uzun süre bekledik. Bu şarkıyı ilk yazmaya başladığımda yine o karanlık günlerden biriydi. İşin aslı, içimdeki karanlıkta da yolumu bulmaya çalışıyordum. Ben yüzümü güneşe dönerek yolumu buldum, umarım dinleyen herkes için de aynı etkiyi gösterir" dedi.

Mert Şuşut Kimdir?

1989 yılında İzmir'de doğdu, İzmir'de büyüdü. Her müzisyen gibi onun içinde de ezgiler ve sözler küçük yaştan itibaren yeşermeye başladı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Şuşut, 10 yılı aşkın gazetecilik kariyerinin ardından bi' cesaret 2019 yılında arkadaşlarıyla kurduğu 'Z Raporu' grubuyla İstanbul'un önemli mekanlarında pek çok canlı performans sergiledi. Pandemi süreciyle birlikte müzik yolculuğuna solo kariyeriyle devam etme kararı alan sanatçı, "Kayıp Lisan" ismini verdiği ilk teklisinin ardından şimdi de Yaz Oldum'la müzikseverlerin karşısına çıktı.

Julia Kütnaroğlu Kimdir?

1997'de İstanbul'da doğdu. Çocukluğundan bu yana başta sahne sanatları olmak üzere sanatın pek çok dalına ilgi duyan Kütnaroğlu, genellikle izleyici koltuğunda olmaktan keyif alsa da zaman zaman cesaretlenip sahne tozuna da karıştı. Üyesi olduğu Maral Müzik ve Dans Topluluğu Derneği bünyesinde dramatik dansla ilgilendi, kariyerindeyse henüz çocuk yaşta başlayan yazma tutkusunun üzerine gitti. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Kütnaroğlu, gazetecilikle başladığı kariyerine editörlük ve iletişim danışmanlığıyla devam ederken Yaz Oldum'la da müzikle ilgili hayallerine giden yolda ilk adımı atma fırsatı buldu.

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