Mert Çodur Tesadüflere Karşı!

Birçok başarılı sanatçıya verdiği söz ve bestelerle de dikkat çeken Mert Çodur son olarak Murat Boz'un Harbi Güzel şarkısının bestecileri arasında yer almıştı.

28 Ocak'ta "yalan dolan" adlı teklisi ile yeni yıla adım atan genç müzisyen Mert Çodur'un sözü müziği kendisine, düzenlemesi Kerem Akdağ'a ait olan "serseri tesadüf" isimli teklisi 6 Mayıs'ta Sony Music Türkiye etiketi ile sevenleriyle buluşuyor.

"serseri tesadüf" aslında tasavvuf kitaplarında tesadüf diye bir şey olmadığını vurgulamak için, "tesadüf" anlamını yıkmak amacıyla kullanılan bir deyim. Mert Çodur da şarkısında yaşanan hiçbir şeyin, hiçbir tanışıklığın tesadüfen olmadığını "serseri tesadüf" deyimiyle dinleyicilerine anlatıyor.

Murat Boz'un "Harbi Güzel" parçasının bestecileri arasında gördüğümüz Mert Çodur müzik dünyasını yeteneği ile beslemeye devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yayınlanacak bir İlyas Yalçıntaş şarkısına da imza atan Mert Çodur; yakın dönemde şarkılarını sunmaya devam edecek. Keyifli, modern ve kendine has harman tınılarıyla hem kendine hem de yıldız isimlere yeni parçalar üretmeye devam eden müzisyen, önümüzdeki süreçte dinleyicileriyle arasını sıcak tutacak gibi görünüyor

"Serseri tesadüf" şarkı sözleri

Bu kadar fazla insan içinden seni

Özenle arayıp bulmuş olamam

Serseri bi' tesadüfle ipler elinde

Tenin sıcak, büyük tuzak dokunursam

Tamam, aklımı başımdan aldın

Geceleri seni andım yıldızlara baka baka

Tamam, aklımı başımdan aldın

Adını sayıkladım rüyalarda

Bu kız sana göre değil dediler de inanmadım

Günahlar gözümü boyar

Sen üç güne unutursun benim için mevzu derin

Aşk yine düştüğü yeri yakar

Tamam, aklımı başımdan aldın

Geceleri seni andım yıldızlara baka baka

Tamam, aklımı başımdan aldın

Adını sayıkladım rüyalarda

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