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Mero'nun sahne aldığı eğlence mekanı doldu taştı

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Mero'nun sahne aldığı eğlence mekanı doldu taştı Türk-Alman rapçi Mero ismi ile tanınan gerçek ismiyle Enes Meral, Bodrum'da hayranlarına unutulmaz bir konser yaşattı.

Mero'nun sahne aldığı eğlence mekanı doldu taştı

MUĞLA - Türk-Alman rapçi Mero ismi ile tanınan gerçek ismiyle Enes Meral, Bodrum'da hayranlarına unutulmaz bir konser yaşattı.

Yaz turizmiyle hız kazanan Bodrum gecelerinde ünlü mekanlarda ünlü isimler sahne almaya devam ediyor. Önceki gece Rapçi Mero, Gümbet Barlar Sokağı'nda sahne aldı. Mero'yu izlemek için binlerce kişi izdiham oluşturdu. Pasha'da sahne alan Mero için, binlerce hayranı saatler önceden mekanı doldurdu. Yaklaşık 2 saat sahne alan sanatçı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen parçalarını seslendiren Mero'ya hayranları da eşlik etti.

İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - Magazin

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