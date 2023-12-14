Merkezefendi Kent Tiyatrosu'ndan Sürpriz Evlilik Teklifi

Merkezefendi Kent Tiyatrosu, 'Lütfen Kızımla Evlenir Misiniz?' oyununu sahneleyerek büyük ilgi gördü. Oyunun sonunda Genel Sanat Yönetmeni Selahattin Doğramacı, kız arkadaşına sürpriz bir evlilik teklifi yaptı ve teklif alkışlar eşliğinde kabul edildi.

Merkezefendi Kent Tiyatrosu, 'Lütfen Kızımla Evlenir Misiniz?' oyununu ile sahne aldı. Oyunu ile tam not alan Kent Tiyatrosu, son kısmında oyuncunun sahneye çağırdı sevgilisine evlenme teklifi yaptı.

Sahnelediği oyunlar ile Denizlililer tarafından büyük ilgi gören Merkezefendi Kent Tiyatrosu oyunlarına devam ediyor. Çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Merkezefendi Kent Tiyatrosu, Muzaffer İzgü'nün kaleme aldığı 'Lütfen Kızımla Evlenir Misiniz?' isimli tiyatro oyununu sahneledi. Tiyatro severler ile Merkezefendi Kültür Merkezi'nde bir araya gelen oyuncular, oyun sonunda yine tam not aldı.

Merkezefendi Kent Tiyatrosu, 'Lütfen Kızımla Evlenir Misiniz?' oyununu ile sahne aldı. Genel Sanat Yönetmeni Selahattin Doğramacı, oyunun son kısmında sahneye davet ettiği kız arkadaşına evlilik teklifi etti.

Sürpriz teklifi alkışlar eşliğinde kabul etti

Genel Sanat Yönetmeni ve oyuncu Selahattin Doğramacı, oyunun son bölümünde kendisini izlemeye gelen kız arkadaşı Ceren Ertuğrul'u sahneye davet etti. Doğramacı, Ertuğrul karşısında diz çökerek sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Sahnede aldığı evlilik teklifi karşısında hayretliğini gizleyemeyen Ceren Ertuğrul seyircilerin alkışları eşliğinde 'evet' diyerek teklifi kabul etti. - DENİZLİ