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Merkezefendi Kent Tiyatrosu keyifli anlar yaşatıyor

Merkezefendi Kent Tiyatrosu keyifli anlar yaşatıyor

Magazin Haberleri

Merkezefendi Kent Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Lütfen Kızımla Evlenir Misiniz?

Merkezefendi Kent Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Lütfen Kızımla Evlenir Misiniz?' oyununa tiyatro severler büyük ilgi gösteriyor.

Merkezefendi Kent Tiyatrosu, oyunlarını sahnelemeye devam ediyor. Tiyatro severlerin her seferinde büyük ilgi gösterdiği, Muzaffer İzgü'nün kaleme aldığı "Lütfen Kızımla Evlenir Misiniz?" oyununu Merkezefendi Kent Tiyatrosu bir kez daha oynadı. Keyifli anların yaşandığı, iki perdelik tiyatro oyunu seyirciler tarafından tam not aldı. Oyun sonunda tiyatro ekibi, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

Muzaffer İzgü Merkezefendi Magazin Haberler

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