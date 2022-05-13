Melis Sezen... DEKOLTESİ HEDEF GÖSTERİLMİŞTİ, DESTEK YAĞIYOR!

MHP eski milletvekili Ahmet Çakar'ın tartışma programında yaptığı açıklamalar tepki çekti.

Bir grup erkek yorumcunun oyuncu Melis Sezen'in dekoltesini konuşması sosyal medyada gündem oldu.

Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in geçtiğimiz aylarda giydiği beyaz elbiseyle ilgili Çakar'ın söylediği sözler ise Hazal Kaya'yı kızdırdı.

MHP eski milletvekili Ahmet Çakar açıklamasında "Geçen gün onları bir galaya çağırdılar.

Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor.

Yani sütyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş" diyerek şoke etti.

"ORTADA SUÇ VARSA..."

Oyuncu Hazal Kaya bu yorumu görünce kendini tutamadı ve şunları söyledi:

"Oturdunuz koca koca hukukçular (!) torununuz yaşındaki kadının dekoltesini, bedenini mi konuşuyorsunuz?

Kadına şiddet suç değil mi? Ya da hedef göstermek? Ortada bir suç varsa suçlu sizsiniz. Ahlakınızda boğulun…"

MELİS SEZEN'İ HEDEF GÖSTEREN ESKİ MHP'Lİ VEKİL AHMET ÇAKAR'A TEPKİ YAĞDI

Sezen'in kıyafetinin kanunen suç olduğunu iddia eden Çakar'a sosyal medyada tepki yağdı.

Başta kadınlar olmak üzere birçok Twitter kullanıcısı ve ünlü isimler Çakar'ın sözlerine tepki gösterdi.

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