Melis sezen... BALİ'DE YORGUNLUK ATIYOR! - Haberler

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Melis sezen... BALİ'DE YORGUNLUK ATIYOR!

Magazinkolik - Magazin
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Melis sezen... BALİ'DE YORGUNLUK ATIYOR!

Sadakatsiz dizisinin 'Derin'i Melis Sezen Endonezya'nın Bali Adası'na gitti. Tropik ormanlara uygun kıyafetiyle poz veren oyuncu bu kareyi "Gün batımına bayılıyoruz" notuyla paylaştı.

Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar'ın dekoltesiyle ilgili yorumlarla gündeme gelen Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen dizi final yapar yapmaz soluğu Bali'de aldı.

Bali'den tatil pozlarını paylaşan Melis Sezen'e beğeni ve yorum yağdı.

Sezen'in pozlarına bazı takipçileri ise eski vekile gönderme yaparak "Sütyen giymemişsin aşkım gelir şimdi ahlak bekçileri" yorumlarında bulundu.

Tropik ormanlara uygun kıyafetiyle poz veren oyuncu bu kareyi "Gün batımına bayılıyoruz" notuyla paylaştı.

Melis sezen... BALİ'DE YORGUNLUK ATIYOR!

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