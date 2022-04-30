Melis Sezen... AYRILIK GELDİ BAŞA!
Magazinkolik - Magazin
- Güncelleme:
- Güncelleme:
'Sadakatsiz' dizisinin Derin'i Melis Sezen, bir süredir Mehmet Uygun ile aşk yaşıyordu. Ünlü çiftten kötü haber geldi.
Başarılı oyuncu Melis Sezen, Taha Tatlıcı'nın yeğeni Mehmet Uygun ile yaşadığı aşkla gündemdeydi.
FİKİR AYRILIKLARI SONRASI AYRILDILAR
Gelen son bilgilere göre; Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen ile Mehmet Uygun'un yaşadıkları fikir ayrılıkları sonrası ayrıldığı iddia edildi.
Magazinkolik / Magazin