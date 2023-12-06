Melike Şahin'in Kıbrıs Konseri İptal Edildi

Şarkıcı öğretmenlerden özür dilemesine rağmen sert şekilde eleştirilere maruz kalmıştı. İBB'nin düzenlediği Öğretmenler Günü konserine dinleyicileri bekletip çıkmaması ve Atatürk'e saygı duruşu olarak adlandırılan albüm projesinden çıkarılması sonucunda Kıbrıs konseri de iptal edildi. İBB Kültür Dairesi Başkanlığı ise ileriki tarihli konserlerinde Melike Şahin ile bir daha çalışmama kararı aldı.

Şarkıcı öğretmenlerden özür dilemesine rağmen sert şekilde eleştirilere maruz kalmıştı.

DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü şarkıcı Melike Şahin'in Kıbrıs'da vereceği konser iptal edildi.

Melike Şahin'in, İBB'nin düzenlediği Öğretmenler Günü konserine dinleyicileri 3 saat bekletip rüzgarı bahane ederek çıkmaması şarkıcıya pahalıya mal oldu. Atatürk'e saygı duruşu olarak adlandırılan "Vasiyet" isimli albüm projesinden çıkarılmasından sonra Kıbrıs'da vereceği konserde aynı gerekçelerle iptal edildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin öğretmenlerden özür dilemiş onlar için ne zaman isterlerse konser vereceğini açıklamıştı.

İBB ARTIK MELİKE ŞAHİN İLE ÇALIŞMAYACAK

Öte yandan İBB Kültür Dairesi Başkanlığı ileriki tarihli konserlerinde Melike Şahin ile bir daha çalışmama kararı aldıkları iddia edildi.