Mehmet Yalçınkaya... MATRIX'E BENZETTİLER! - Haberler

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Mehmet Yalçınkaya... MATRIX'E BENZETTİLER!

Magazinkolik - Magazin
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Mehmet Yalçınkaya... MATRIX'E BENZETTİLER!

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında jürilik yapan Şef Mehmet Yalçınkaya, İtalya'nın ünlü şehri Roma'yı ziyarete gitti. Roma sokaklarında çekildiği bir fotoğrafı paylaştı, Matrix filmi karakterlerine benzetildi.

Roma sokaklarında çekildiği uzun paltolu bir fotoğrafını paylaşan Mehmet Şef'in fotoğrafına binlerce yorum ve beğeni yağarken, bir takipçinin Matrix benzetmesi ise dikkat çekti.

'MATRIX' BENZETMESİ YAPILDI!

Ünlü isim için bir takipçi "Şefim Matrix Mehmetutions gibisiniz, maşallah" yorumunda bulundu.

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