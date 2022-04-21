Mehmet Yalçınkaya... MATRIX'E BENZETTİLER!

Roma sokaklarında çekildiği uzun paltolu bir fotoğrafını paylaşan Mehmet Şef'in fotoğrafına binlerce yorum ve beğeni yağarken, bir takipçinin Matrix benzetmesi ise dikkat çekti.

'MATRIX' BENZETMESİ YAPILDI!

Ünlü isim için bir takipçi "Şefim Matrix Mehmetutions gibisiniz, maşallah" yorumunda bulundu.

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