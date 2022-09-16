Mehmet Dinçerler ile Kerimcan Durmaz'ın samimi görüntüleri ortaya çıktı

Şarkıcı Hadise ile boşanma aşamasında olan Mehmet Dinçerler ve sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın bir gece eğlencesinde fazla samimi olduğu fotoğrafları ortaya çıktı.

Geçtiğimiz nisan ayında sessiz sedasız nikah masasına oturan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in mutluluğuna gölge düştü. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, boşanma kararı aldı. Magazin gündemini günlerdir meşgul eden çiftle ilgili farklı iddialar ortaya atıldı.

ARABADAKİ VİDESOU OLAY OLMUŞTU

Hadise ile 5 aylık evliliğini bitirme kararı alan iş insanı Mehmet Dinçerler'in Kerimcan Durmaz ile arabadaki görüntülerinin ardından bir görüntü daha magazin gündemine bomba gibi düştü.

SAMİMİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu görüntüde Mehmet Dinçerler ile Kerimcan Durmaz'ın bir eğlence mekanında samimi şekilde eğlendiği anlar göze çarpıyor. Bir karede ise Mehmet Dinçer ile Kerimcan Durmaz'ın öpüştüğü iddia edildi.