Mehmet Dinçerler ile Hadise... BOŞANMA TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma süreci gündemden düşmüyor. Hadise'nin boşanma açıklamasının ardından Dinçerler'in ünlü şarkıcıya psikolojik baskı uyguladığı, boşanmak için 3 milyon liralık tektaşı ve düğün takılarını istediği öne sürülmüştü. Dinçerler sessizliğini dava dosyasına verdiği dilekçeyle bozdu. Ünlü şarkıcı Hadise ile eşi Mehmet Dinçerler'in boşanma davası tarihi de belli oldu.

Mehmet Dinçerler, avukatı Dilara Recepoğlu aracılığıyla mahkeme sunduğu dilekçede asıl mağdurun kendisi olduğunu dile getirdi.

Dilara Recepoğlu dilekçede müvekkilinin Hadise'nin yanında olmak istemesine rağmen uzaklaştırıldığını, yapılan paylaşımlar ve söylemlerle kamuoyunda Dinçerler hakkında algı oluşturulduğunu belirtti.

YANINDA OLMA İSTEKLERİ KARŞILIKSIZ BIRAKILDI

Mehmet Dinçerler'in ilişkinin en başından beri Hadise'nin yanında olup sanat hayatını desteklediğini öne süren dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Hadise Açıkgöz'ün konserlerinde ve çalışma ortamında yanında olma istekleri karşılıksız bırakılmış, son bir aydır da konserlerde sahnelenen şovların ve ilgili paylaşımların, kendisine karşı kamuoyunda belli bir algı oluşturulmak üzere tasarlandığı düşüncesini doğurmuştur.

'ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLAYICI EŞ' GİBİ LANSE EDİLDİ

Davacı yana karşı tutumunda hiçbir değişiklik olmamasına rağmen basında 'özgürlüğü kısıtlayıcı' bir eş gibi lanse edilmiştir.

Dava dilekçesine konu olan asılsız iddialar ve bunlara ilişkin yukarıda yer alan beyanlarımız doğrultusunda müvekkilim Mehmet Dinçerler'in talebi, temelinden sarsılan bu evliliğin bir an önce sonlandırılmasıdır.

Davacı yana armağan edilmiş olan tüm takıların davacı Hadise Açıkgöz'e ait olduğu tartışmasız olup; müvekkilimin kendisinden maddi, manevi hiçbir talebi yoktur."

Hadise ile büyük aşk yaşayarak evlenen Mehmet Dinçerler'in boşanma sürecinde moralinin çok bozuk olduğu, yaşananlardan dolayı büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi.

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma duruşmasının önümüzdeki hafta görüleceği de iddialar arasında.

CUMA GÜNÜ BOŞANACAKLAR!

Hadise Açıkgöz boşanmak için avukatı Hakan Öncel aracılığıyla Beykoz 2. Aile Mahkemesi'ne dava açmıştı.

Hadise Açıkgöz ile Mehmet Dinçerler'in 30 Nisan 2022'de evlendikleri belirtilen boşanma dilekçesinde, Mehmet Dinçerler'in evlendikten kısa bir süre sonra, Hadise'nin sanat hayatını kısıtlamaya yönelik tutum ve davranışlarda bulunmaya başladığı iddia edilmişti.

Dilekçede, "Davalı tarafın bu davranışları, zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaşmıştır.

Bu psikolojik baskılar müvekkili oldukça yıpratmış ve sadece kişisel hayatını değil, kamuoyuna yansıdığı üzere sanat hayatını da etkileyecek boyuta varmıştır.

Bu nedenle, taraflar arasında karşılıklı olarak uyumsuzluklar kendini göstermiş, ayrı yaşamaya başlamışlar ve evlilikleri fiilen sona ermiştir.

Tarafların bundan böyle birlikte yaşamaları mümkün değildir" denilmişti. Hadise maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmayarak "Evlilik Birliğinin Sarsılması" başlıklı Medeni Kanun 166. maddesi uyarınca boşanmayı talep etmişti.

TARAFLARA DAVETİYE GÖNDERİLDİ

Mahkeme taraflar tarafından sunulan dilekçelerin değerlendirmesini tamamlayarak 30 Eylül'e duruşma tarihi verdi.

Her iki tarafa da davetiye çıkarılmasına karar veren mahkeme, "sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletip değiştirebileceği" açıklaması yapılmasını da kararlaştırdı.

Çekişmeli boşanma davasına Hadise ve Mehmet Dinçerler'in gelip gelmeyeceği belirsiz.