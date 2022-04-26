Mehmet Dinçerler-Hadise... MUTLU SONA YAKLAŞIYORLAR!

Mehmet Dinçerler, sosyal medya hesabından evlilik kararı aldığı Hadise ile samimi bir pozunu paylaştı.

Hadise ise sevgilisinin paylaşımına sessiz kalamayarak "Dünyada en sevdiğim yer" yorumunu yaptı.

Bir süredir aşk yaşayan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti evlilik kararı aldı.

Yaz aylarında nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, sosyal medyada aşka geldi.

"DÜNYADA EN SEVDİĞİM YER"

Zaman zaman Instagram hesabından özel hayatıyla ilgili paylaşımlar yapan Dinçerler, geçtiğimiz günlerde Hadise ile gittiği New York'ta çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Dinçerler, Hadise'nin kendisine sarıldığı pozu "Burayı seviyorum" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Hadise ise sevgilisinin paylaşımına "Dünyadaki en sevdiğim yer" yorumunu yazdı.

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