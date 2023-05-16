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Mehmet Ali Yüksel, CHP'de 'Siyasi İşler ve Seçim Propagandası' konusunda çalışmalar yürütmek üzere 'Genel Başkan Başdanışmanı' olarak atandı.

Mehmet Ali Yüksel, CHP'de "Siyasi İşler ve Seçim Propagandası" konusunda çalışmalar yürütmek üzere "Genel Başkan Başdanışmanı" olarak atandı.

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Mehmet Ali Yüksel, CHP'de "Siyasi İşler ve Seçim Propagandası" konusunda çalışmalar yürütmek üzere "Genel Başkan Başdanışmanı" olarak atandı.

Mehmet Ali Yüksel, CHP'de "Siyasi İşler ve Seçim Propagandası" konusunda çalışmalar yürütmek üzere "Genel Başkan Başdanışmanı" olarak atandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

Cumhuriyet Halk Partisi Ali Yüksel Magazin Haberler

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