Mehmet Ali Yüksel, CHP'de "Siyasi İşler ve Seçim Propagandası" konusunda çalışmalar yürütmek üzere "Genel Başkan Başdanışmanı" olarak atandı.

Mehmet Ali Yüksel, CHP'de "Siyasi İşler ve Seçim Propagandası" konusunda çalışmalar yürütmek üzere "Genel Başkan Başdanışmanı" olarak atandı.