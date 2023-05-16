Mehmet Ali Yüksel, CHP'de "Siyasi İşler ve Seçim Propagandası" konusunda çalışmalar yürütmek üzere "Genel Başkan Başdanışmanı" olarak atandı.
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Mehmet Ali Yüksel, CHP'de "Siyasi İşler ve Seçim Propagandası" konusunda çalışmalar yürütmek üzere "Genel Başkan Başdanışmanı" olarak atandı.
Mehmet Ali Yüksel, CHP'de "Siyasi İşler ve Seçim Propagandası" konusunda çalışmalar yürütmek üzere "Genel Başkan Başdanışmanı" olarak atandı. - ANKARA
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin