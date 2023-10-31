Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan Ayrılığında Hediye Krizi

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ayrılık kararı alan Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan arasında hediye krizi de girdi. 40 yaş küçük sevgilisine spor araba ve tek taş yüzük alan ünlü oyuncunun ayrılık sonrası hediyeleri geri istediği iddia edildi.

Daha önce de sevgilisi Ceylan'ın ev isteği üzerine kısa bir ayrılık yaşayan çift daha sonra barışmıştılar. Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük sevgilisine değerli taşlarla süslü tektaş yüzük ve spor araba hediye etmişti. Oyuncunun ayrılık sonrası hediyeleri geri istediği belirtildi.

MİAMİ'DE EVLENECEKLERDİ

Ünlü oyuncu tüm çevresine Kasım ayında Miami'de evleneceklerini duyurmuştu. Ünlü ismin yakın dostu İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil'in evleneceği iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizim Mali, benden önce evlenirse onu yakarım." demişti.