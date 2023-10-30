Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ile canlı yayınında ağladı

Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ile canlı yayında sohbet ederken 'Bilsem Ki' şarkısından bahsedildiği anlarda gözyaşlarına hakim olamayarak hüngür hüngür ağladı.

Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaşadığı ayrılıkla sık sık gündem oluyor.

Erbil bu kez de Serdar Ortaç ile yaptığı canlı yayınla gündemde.

Serdar Ortaç ile canlı yayında sohbet eden Erbil, Ortaç'ın 'Bilsem Ki' şarkısından bahsedildiği anlarda ağlamaya başladı. Erbil, gözyaşlarını tutamayarak hüngür hüngür ağladı.