Mehmet Ali Erbil'den 'Çarkıfelek' İtirafı!

Mehmet Ali Erbil, yeni bir proje hazırlığında olduğunu ve bir Youtube kanalı açmayı düşündüğünü belirterek "Z kuşağına ulaşmak için bu projeyi gerçekleştireceğim. Konuklu olacak, her hafta bir konuk ile söyleşi yapacağız" dedi.

Gazetecilerin "Çarkıfelek'i özlüyor musunuz" sorusuna Erbil, "Evet ben de çok özlüyorum. İnsanlar oruçlarını açtıktan sonra Çarkıfelek'i izlemek için ekran başına geçerdi. Bir klasikti. Şimdi her şey değişti. İzleyiciler, televizyon programları değişti, her şey farklı oldu." diye cevap verdi.

arkadaşı Seda Sayan'ın Prag'da evleneceği sorularına ise ünlü şovmen, "Nereden bulmuş orayı" şeklinde espri yaparak evinin yolunu tuttu.