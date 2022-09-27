Mehmet Ali Erbil… BİGO VE TİKTOK DOLANDIRICILARIN AĞINA MI DÜŞTÜ?

Genel Yayın Yönetmenliğini Savaş Kalafat' ın üstlendiği, moderatörlüğünü Seyhan Soylu ve Gökay Kalaycıoğlu' nun paylaştığı Al Sana Haber programında bugün bir ifşa gerçekleşti. Geçtiğimiz yıllarda Çiftlikbank' ı da deşifre eden Seyhan Soylu, bu kez Mehmet Ali Erbil' in de tuzağına düştüğü yeni bir dolandırıcılık ağını ifşa etti.

Geçtiğimiz yıllarda mücadele ettiği "Kaçış Sendromu" hastalığı nedeniyle uzun süre hastanede kalan Mehmet Ali Erbil, sağlığına kavuşur kavuşmaz soluğu, sosyal medya platformu TİKTOK'da almıştı.

Açtığı Tiktok hesabıyla dikkatleri üzerine çeken Mehmet Ali Erbil, canlı yayında yaptığı ilginç hareketlerle gündem olmuştu. Kendisine 'dilenci' diyen Ece Ronay, "Mehmet Ali Erbil TikTok'tan günlük 70 ila 100 bin TL arasında para kazanıyor. Gönderilen hediyelerle o civarda bir para kazandığı için TikTok'tan vazgeçemiyor." diyerek Mehmet Ali Erbil' in kazancını açıklamıştı.

Genel Yayın Yönetmenliğini Savaş Kalafat' ın üstlendiği, moderatörlüğünü Seyhan Soylu ve Gökay Kalaycıoğlu' nun paylaştığı Al Sana Haber programında bugün bir ifşa gerçekleşti. Geçtiğimiz yıllarda Çiftlikbank' ı da deşifre eden Seyhan Soylu, bu kez Mehmet Ali Erbil' in de tuzağına düştüğü yeni bir dolandırıcılık ağını ifşa etti.

Sisi'den Emniyete İhbar!! "TİKTOK'DAN PARA KAZANANLARI MERCEK ALTINA ALIN"

Seyhan Soylu canlı yayında yetkililere seslenerek "Arkadaşlar yeni bir dolandırıcılık sistemini burada patlatıyorum. Tüm basın mensuplarının ve kamuoyunun dikkatine…

Yurtdışından alınan kartlar, slip çekiliyor ya, bu kartları biriktiriyorlar. Çok zengin milyonerlerin kartlarını. TikTok'da Montenegro'da yaşayan bir çete… Evlerinin adresini bile söyleyebilirim. Budva' da yaşıyorlar. Kumar işleri yapan bir ekip, şimdi bunu yapıyor. 30-40 tane adamı dönüşümlü işe almışlar. Mesela sen ünlüsün. Seni TikTok'a çağırıyorlar. Sana diyorlar ki, senin menajerin oluyoruz. Senin reklamını çıkacağız. Sana hediye attıracağız.

O milletin kartlarıyla hediye atıyorlar sana. Sen günde 200 Bin TL para kazanıyorsun. 100 Bin TL'sini adamlara geri ödüyorsun. Mehmet Ali Erbil o yüzden şu anda o kadar çok para kazandığının farkında mı? Değil mi? Bilmiyorum ama TikTok'da çok büyük para kazananların hepsi bu tezgahın içinde. Yeni bir dolandırıcılık sistemi…

Ben buradan tüm Emniyet birimlerini uyarıyorum. Bu alınan paralarla ilgili mali tahkikat yapılmalı. İkincisi bu olay İnterpol olayı. Emniyet birimlerimiz, bilişim polisimiz bu olaya imza attığı takdirde Uluslararası skalada puan sisteminiz artacaktır.

Gelelim Mehmet Ali Erbil' e. Mehmet Ali Erbil, Bigo uygulamasından para alıyor. Buradan da alıyor. 200 Bin TL para. Erbil, her gün sahneye çıksa böyle bir para alabilir mi? Alamaz. Bu kadar eleştirilere rağmen, ayda 3-5 Bin kazanacak diye girer mi? Hayır. TikTok'da çok paralar kazanan 20-30 tane insan var. Bunlar tespit edilsin." diyerek yeni dolandırıcılık ağını ifşa etti.