Mehmet Ali Erbil Adnan Oktar'ı taklit etti

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre Mehmet Ali Erbil 2018 yılında operasyonla tutuklanan örgüt üyelerinin yaptıkları belgesel ile tekrardan gündeme gelen Adnan Oktar'ı taklit ettiği görüntüler büyük ilgi gördü.

Adnan Oktar'ın kediciği gibi davranan ünlü ismin o anları paylaşırken büyük ilgi gördü.

NE OLMUŞTU

Mahkeme, sanık Adnan Oktar'ı "örgüt yöneticiliği", "cinsel istismar", "eğitim hakkının engellenmesi", "eziyet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından toplamda 891 yıl hapisle cezalandırmıştı.