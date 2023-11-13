Mehmet Ali Erbil Adnan Oktar'ı taklit etti
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Mehmet Ali Erbil, tutuklanan örgüt üyelerinin belgeseliyle tekrar gündeme gelen Adnan Oktar'ı taklit ettiği görüntülerle büyük ilgi gördü.
DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre Mehmet Ali Erbil 2018 yılında operasyonla tutuklanan örgüt üyelerinin yaptıkları belgesel ile tekrardan gündeme gelen Adnan Oktar'ı taklit ettiği görüntüler büyük ilgi gördü.
Adnan Oktar'ın kediciği gibi davranan ünlü ismin o anları paylaşırken büyük ilgi gördü.
NE OLMUŞTU
Mahkeme, sanık Adnan Oktar'ı "örgüt yöneticiliği", "cinsel istismar", "eğitim hakkının engellenmesi", "eziyet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından toplamda 891 yıl hapisle cezalandırmıştı.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin