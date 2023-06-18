Maviye Sürgün'ün İkinci Bölümünde Neler Olacak?

Ozan, Defne ile sevgili olduklarını söyledikten sonra Defne'nin korkulu tavırları Ali'nin dikkatinden kaçmaz. Salih ise Defne'yi sahiplenmiş ve onun kendisine gelene kadar yanlarında kalmasının doğru olacağına karar vermiştir. Ali bu durumdan çok hoşlanmaz, Defne'nin bir şeyler sakladığından emindir. Bu yüzden Ali, kendi yöntemleriyle gerçeklerin peşine düşecektir. Öte yandan Defne'nin tek amacı yerini sadece kendisinin bildiği çantayı alıp gidebilmektir. Ozan, Defne'yi en canını acıtacak yerden vurmak için harekete geçerken Ali'nin ondan önce davrandığından habersizdir.

MAVİYE SÜRGÜN'ÜN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ozan, Defne ile sevgili olduklarını söyledikten sonra Defne'nin korkulu tavırları Ali'nin dikkatinden kaçmaz. Salih ise Defne'yi sahiplenmiş ve onun kendisine gelene kadar yanlarında kalmasının doğru olacağına karar vermiştir.

Ali bu durumdan çok hoşlanmaz, Defne'nin bir şeyler sakladığından emindir. Bu yüzden Ali, kendi yöntemleriyle gerçeklerin peşine düşecektir.

Öte yandan Defne'nin tek amacı yerini sadece kendisinin bildiği çantayı alıp gidebilmektir. Ozan, Defne'yi en canını acıtacak yerden vurmak için harekete geçerken Ali'nin ondan önce davrandığından habersizdir.