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Masterchef Yarışmacısının Sevgilisi Ortaya Çıktı

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Masterchef Yarışmacısının Sevgilisi Ortaya Çıktı

MasterChef 2022 yarışmacısı Yağız Özçelik'in sevgilisi merak konusu olmuştu. Yağız Özçelik'in sevgilisi bakın kim çıktı...

MasterChef Türkiye'de mücadele eden Yağız Özçelik, sosyal medya kullanıcılarının merak ettiği isimler arasında yer alıyor.

"ÇOK MUTLUYUM"

Özel hayatı hakkında konuşan Yağız Özçelik, "Çok mutluyum, Meryem'i çok özledim. Onun için buradayım. Bizim için buradayım. Düzce'de olan Meryem şu an İstanbul'da. Doktor." dedi.

MERYEM BOYRAZ KİMDİR?

Meryem Boyraz, Mardin Fen Lisesi'ni bitirdikten sonra Düzce Tıp Fakültesi'nde okumaktadır.

MASTERCHEF YAĞIZ KİMDİR?

MasterChef 2022'nin ana kadro yarışmacısı olan 22 yaşındaki Yağız Özçelik yarışmaya Düzce'den katılıyor. Aşçı olan Özçelik lisede eğitimini Turizm alanında tamamlamış. İlk turda şeflerden üç evet alan Yağız Özçelik bebek sebze yatağında levrek yapmıştı.

Masterchef 2022 Yağız Özçelik, Instagram'da "yagizozcelk" ismini kullanıyor.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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