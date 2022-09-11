Masterchef Vural elendi mi? Masterchef Vural kimdir? Masterchef kim elendi?

Masterchef programının sevilen yarışmacısı Vural, bu hafta eleme potasına girdi. Masterchef Vural elendi mi ve Masterchef kim elendi, belli oldu mu merak ediliyor. Masterchef Vural elendi mi sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Masterchef Vural elendi mi? Masterchef kim elendi? Masterchef Vural kimdir?