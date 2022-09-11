Masterchef Vural elendi mi? Masterchef Vural kimdir? Masterchef kim elendi?
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Masterchef programının sevilen yarışmacısı Vural, bu hafta eleme potasına girdi. Masterchef Vural elendi mi ve Masterchef kim elendi, belli oldu mu merak ediliyor. Masterchef Vural elendi mi sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Masterchef Vural elendi mi? Masterchef kim elendi? Masterchef Vural kimdir?
TV8'de yayınlanan Masterchef yarışması heyecanla izleniyor. Masterchef Vural elendi mi ve Masterchef Vural kimdir merak ediliyor. Masterchef eleme gecesinde yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. Masterchef Vural elendi mi? Masterchef Vural kimdir? Masterchefkim elendi? Masterchef Vural elendi mi? Masterchef Vural kimdir? Detaylar haberimizdedir…
MASTERCHEF VURAL ELENDİ Mİ?
Masterchef Vural elendi mi sorusu gündeme geliyor. Eleme gecesinde Vural, Dilan ve Melih kıyasıya mücadele veriyor. Masterchef yarışmasına elenen isim Dilan oldu.
MASTERCHEF VURAL KİMDİR?
Vural Burnaz 27 yaşında ve profesyonel olarak 8 yıldır mesleğin içinde bulunuyor. Yarışmaya Sakarya'dan katılan Vural Burnaz eleme gecesinde mücadele ediyor.